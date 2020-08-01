Пенсионерка и ребенок ранены в ДТП с «КамАЗом» под Навлей

Водитель «КамАЗа» не пропустил «Ладу Гранту».

Два человека пострадали в результате аварии в Навлинском районе. По данным областного УГИБДД, ДТП произошло 1 августа около 9.05 на 379-м километре трассы Украина.

32-летний водитель «КамАЗа» с прицепом выезжал с грунтовой дороги на главную и не пропустил «Ладу Гранту», 57-летний водитель которой ехал в сторону Брянска.

60-летнюю женщину и семилетнего ребенка, находившихся в «Гранте», госпитализировали с травмами.