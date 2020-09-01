Пожарные потушили огонь в Бежицком районе Брянска

Напомним, почти два часа потребовалась пожарным, чтобы справиться с огнем в селе Истопки.

Примерно через 5 минут к месту вызова выехало 5 пожарных машин. Горела частная двухэтажная надворной постройка (8х6) по всей площади и 10 м 2 кровли частного двухквартирного жилого дома (15х12).

Состояние дорог в Хиславичском районе Смоленщины оставляет желать лучшего Прокуратура Хиславичского района выявила нарушения на местных дорогах, сообщает пресс-служба прокуратуры Смоленской области. Так, в поселке городского типа Хиславичи на нескольких улицах покрытие проезжей части загрязнено россыпью грунта. Также дороги покрыты выбоинами, а в некоторых местах отсутствуют дорожные знаки. В адрес главы МО «Хиславичский район» было внесено представление. Все нарушения были исправлены.

В Смоленске ограничат движение по Хлебозаводскому переулку На улицах Смоленска продолжаются ограничения связанные с ремонтными работами, сообщает пресс-служба городской администрации. Со второе по четвертое сентября в районе дома №16 по Хлебозаводскому переулку будет ограничего движение транспорта. Это связано с проведением работ по строительству водопроводного колодца. Напомним, до 7 сентября смоленским водителям придется искать пути объезда участка около дома №16 на улице Соболева.

В Демидовском районе Смоленщины в ДТП умерли два человека Около четырех часов утра 31 августа на 34-м км автодороги «Ольша-Велиж-Усвяты-Невель-Пржевальское» в Демидовском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области. Водитель 1993 года рождения ехал за рулем автомобиля «ВАЗ 21093». Кроме него в машине была пассажирка 1998 года рождения. Водитель выбрал неподходящую скорость, а также не учел дорожные и погодные условия.

Житель Сычевки проник в дом и украл оттуда вещи Жителя Сычевки подозревают в том, что он проник в вод и вынес оттуда чужое имущество, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. По версии следствия, в мае 2020 года подозреваемый 1984 года рождения взломал дверные запоры и проник в частный дом. Он украл имущества на общую сумму 7 тысяч рублей. Деньги он потратил на исполнение

Жительницу Сафоново, которую подозревают в убийстве ребенка, заключили под стражу Смоленские следователи продолжают расследовать дело об убийстве шестимесячного ребенка, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области. Ранее стало известно, что днем 27 августа 2020 года 39-летняя женщина находилась дома в квартире в городе Сафоново со своими двумя малолетними детьми. Когда 6-ти месячный ребенок начал плакать, подозреваемая не смогла его успокоить и поместила ему в рот