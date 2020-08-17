Суд заключил под стражу участника смертельного ДТП у Кургана Бессмертия в Брянске

Водителя Лексуса, участвовавшего в смертельном ДТП у Кургана Бессмертия в Брянске, суд заключил под стражу на два месяца. Как сообщила областная прокуратура, ходатайство следственных органов об этом поддержал прокурор Брянска Сергей Котов.

По версии следствия, ранним утром 11 августа 19-летний водитель Лексуса ехал по улице Дуки со значительным превышением скорости. На подъезде к дому №65 по улице Дуки он увидел Альфа-Ромео, который поворачивал влево. Но не успел среагировать и врезался ему в бок.

Водитель и пассажир Альфа-Ромео были доставлены в больницу. Пассажир умер там в тот же день от полученных травм.

Дело о смертельном ДТП расследует СУ УМВД, а прокуратура держит расследование на контроле.