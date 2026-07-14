Иномарка столкнулась с велосипедистом на трассе в Брянском районе

2026, 14 июля 16:37

Иномарка столкнулась с велосипедистом на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Утром 13 июля на 7-м км автодороги регионального значения «Брянск-Дятьково-граница Калужской области» в Брянском районе произошло ДТП. 25-летний мужчина за рулём автомобиля Changan врезался в 77-летнего велосипедиста. Пенсионер начал пересекать проезжую часть с правой обочины, не убедившись в безопасности.

Велосипедист получил травмы. Мужчину отвезли в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители возбудили административное расследование.