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ДТП

Иномарка столкнулась с велосипедистом на трассе в Брянском районе

2026, 14 июля 16:37
Иномарка столкнулась с велосипедистом на трассе в Брянском районе
Источник фото

Иномарка столкнулась с велосипедистом на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Утром 13 июля на 7-м км автодороги регионального значения «Брянск-Дятьково-граница Калужской области» в Брянском районе произошло ДТП. 25-летний мужчина за рулём автомобиля Changan врезался в 77-летнего велосипедиста. Пенсионер начал пересекать проезжую часть с правой обочины, не убедившись в безопасности. 

Велосипедист получил травмы. Мужчину отвезли в больницу.  По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители возбудили административное расследование.

 

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