Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Полиция Брянской области получила 15 новых служебных автомобилей

2026, 14 июля 10:44
Полиция Брянской области получила 15 новых служебных автомобилей
Источник фото

Полиция Брянской области получила 15 новых служебных автомобилей. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В Брянске накануне состоялась торжественная церемония вручения новых служебных автомобилей сотрудникам полиции. Мероприятие посвятили 82-й годовщине образования регионального управления МВД России. 

Начальник ведомства Алексей Солдатов подчеркнул важность современного транспорта для эффективной работы правоохранительных органов. Он передал подчинённым сотрудникам ключи от 15 новых машин.

Техника оснащена всем необходимым оборудованием для несения службы. После церемонии полицейские на новых автомобилях отправились охранять порядок на улицах города.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянские активисты участвовали в форум Народного фронта «Все для Победы!»
14 июля 12:51
Брянские активисты участвовали в форум Народного фронта «Все для Победы!»
Юные брянские судомоделисты выиграли первенство России
14 июля 12:39
Юные брянские судомоделисты выиграли первенство России
Водитель отвлёкся на телефон и сбил пенсионерку на брянской трассе
14 июля 12:24
Водитель отвлёкся на телефон и сбил пенсионерку на брянской трассе

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15825) брянск (7050) ДТП (2801) ГИБДД (2371) прокуратура (2140) уголовное дело (2083) Александр Богомаз (1998) суд (1796) авария (1686) мчс (1560) коронавирус (1272) дороги (1108)