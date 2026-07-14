Полиция Брянской области получила 15 новых служебных автомобилей

2026, 14 июля 10:44

Полиция Брянской области получила 15 новых служебных автомобилей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Брянске накануне состоялась торжественная церемония вручения новых служебных автомобилей сотрудникам полиции. Мероприятие посвятили 82-й годовщине образования регионального управления МВД России.

Начальник ведомства Алексей Солдатов подчеркнул важность современного транспорта для эффективной работы правоохранительных органов. Он передал подчинённым сотрудникам ключи от 15 новых машин.

Техника оснащена всем необходимым оборудованием для несения службы. После церемонии полицейские на новых автомобилях отправились охранять порядок на улицах города.