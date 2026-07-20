Брянский суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с налогами

2026, 20 июля 17:53

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с налогами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о покушении на мошенничество. Приговор выслушают 45-летний житель Новозыбкова и 48-летний москвич.

По версии следствия, в 2023 году соучастники подготовили фиктивные документы о якобы поставках краски для волос. Затем один из обвиняемых подал в налоговый орган декларацию. В документе содержались ложные сведения, дающие ему право на возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета Российской Федерации на более чем 7,5 млн рублей.

Преступную схему выявили сотрудники налоговой инспекции и полиции.