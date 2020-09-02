Унечские полицейские задержали «коньячного» вора

Полицейские задержали 23-летнего жителя села Красновичи Унечского района. Молодой человек только в январе освободился и мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи. Не успело пройти и полгода, как он опять взялся за старое, сообщает УМВД России по Брянской области.

За пару дней злоумышленник обокрал 5 близлежащих магазинов самообслуживания. Он выносил из торгового зала необходимые ему товары, спрятав их под одеждой. Чаще всего «жертвой» парня становился дорогостоящий коньяк и деликатесные продукты. Кроме магазинов, мужчина фигурирует в краже велосипеда и мобильного телефона.

Также, он вступил в конфликт и угрожал 75-летнему местному жителю. Из-за этого было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Напомним, два жителя Навлинского района подозреваются в нескольких кражах.