В Брянске полиция раскрыла кражу ноутбука с витрины

В Советском районе Брянска полицейские раскрыли раскрыли кражу ноутбука с витрины магазина электроники. Как сообщает региональное УМВД, выйти на подозреваемого помогла запись видеонаблюдение.

О краже ноутбука стоимостью 70 тыс. рублей в полицию сообщили сотрудники магазина. На записи было видно, как подозреваемый, уличив момент, когда рядом не было продавцов-консультантов, взял с витрины ноутбук, спрятал под одеждой и спешно покинул торговый зал.

По версии следствия, подозреваемым оказался брянец 25 лет, ранее уже судимый за сходное преступление.

На допросе он признался, что несколько дней обходил скупки, но ему предлагали слишком мало. В итоге он продал украденный ноутбук за 35 тыс. рублей случайному покупателю. Теперь того ищет полиция, чтобы иъзять ноутбук и вернуть в магазин.

Подозреваемому грозит до двух лет колонии за кражу.