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В Суземке получили условные сроки содержатели наркопритона

17 августа 14:27 Происшествия
В Суземке получили условные сроки содержатели наркопритона
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Суд вынес приговор двум жителям Суземки, которых признал виновным в содержании наркоманского притона. Как сообщает в понедельник пресс-служба областной прокуратуры, оба получили условные сроки.

Перед судом предстали житель райцентра и его гражданская жена. Было установлено, что они за деньги систематически предоставляли комнату в своем жилье наркоманам для употребления наркотиков.

Мужчина получил два с половиной года условно с испытательным сроком на два года. Его гражданская супруга — два года и восемь месяцев с испытательным сроком на два года.

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