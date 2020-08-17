В Суземке получили условные сроки содержатели наркопритона

Суд вынес приговор двум жителям Суземки, которых признал виновным в содержании наркоманского притона. Как сообщает в понедельник пресс-служба областной прокуратуры, оба получили условные сроки.

Перед судом предстали житель райцентра и его гражданская жена. Было установлено, что они за деньги систематически предоставляли комнату в своем жилье наркоманам для употребления наркотиков.

Мужчина получил два с половиной года условно с испытательным сроком на два года. Его гражданская супруга — два года и восемь месяцев с испытательным сроком на два года.