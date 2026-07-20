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Три брянских ветерана СВО участвуют во всероссийские соревнованиях в Чебоксары

2026, 20 июля 13:43
Три брянских ветерана СВО участвуют во всероссийские соревнованиях в Чебоксары
Источник фото

Три брянских ветерана СВО участвуют во всероссийские соревнованиях в Чебоксары. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» 18 июля стартовали всероссийские физкультурные мероприятия по лёгкой атлетике среди ветеранов СВО с поражением опорно-двигательного аппарата. За награды борются  свыше 100 участников из 27 регионов. В программу входят бег, метание диска и копья, прыжок в длину и толкание ядра.

Брянскую область представляют три ветерана боевых действий. Роман Сенченков стал первым сертифицированным парадайвером международного уровня. Андрей Шевченко лишился руки, но продолжает работать в военкомате и активно занимается спортом. Артур Середюк также работает в военкомате.

Перед отъездом с участниками СВО встретился врио заместителя губернатора Брянской области, Герой России Андрей Фроленков. Они обсудили все организационные вопросы перед поездкой.

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