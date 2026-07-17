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ЖКХ

Улицу Войстроченко в Брянске отремонтируют за два года по нацпроекту

2026, 17 июля 12:13
Улицу Войстроченко в Брянске отремонтируют за два года по нацпроекту
Источник фото

Улицу Войстроченко в Брянске отремонтируют за два года по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Войстроченко в Советском районе Брянска. Подрядчик обновит  участок дороги от улицы Горбатова до улицы Крахмалёва. 

В первую очередь специалисты отремонтируют наружные инженерные сети. Затем старый асфальт сфрезеруют, а на его  месте уложат двухслойное покрытие из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16.

Также рабочие установят светодиодные фонари. В завершении ремонта на улице Войстроченко нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами. Работы планируют завершить в 2027 году.

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