Региональное отделение Фонда защиты детей появится в Брянске

2026, 14 июля 14:37

Региональное отделение Фонда защиты детей появится в Брянске. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатор Егор Ковальчук.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук провёл рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка в Брянской области Инной Мухиной. Они обсудили открытие регионального отделение Фонда защиты детей. Они появятся по всей стране по поручению Президента России Владимира Путина.

Региональное отделение Фонда защиты детей возглавит Инна Мухина. Учреждение будет помогать семьям в трудной жизненной ситуации, в том числе в сфере профилактики социального сиротства.

«Необходимо наладить системное взаимодействие, чтобы фонд работал эффективно и с максимальной отдачей», – подчеркнул Егор Ковальчук.