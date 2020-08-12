Жительница Клинцов предстанет перед судом за убийство мужа
В Клинцах следователи передали в районный суд дело по обвинению местной жительницы в убийстве собственного мужа. Как сообщила в среду пресс-служба СУ СКР по региону, собранные по делу доказательства они сочли достаточными, чтобы предъявить обвинение и направить его на утверждение прокурору с последующим направлением дело для разбирательства судом по существу.
По версии следствия, обвиняемая вечером 29 марта дома в селе Ардонь города Клинцы поссорилась с мужем и ударила его ножом в живот.
От полученной раны потерпевший умер на месте.
Читайте также
Новости регионов
Пожилая смолянка поверила мошеннику из Самарской области и перевела ему деньги
В полицию обратилась 69-летняя смолянка. Она рассказала полицейским, как ее обманул мошенник, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный и рассказал, как ее внук попал в неприятности. Телефонный мошенник убедил бабушку в том, что ее внук попал в ДТП и теперь может стать фигурантом уголовного дела. Бабушка захотела помочь
Молодой Житель Ярцево ехал, когда у него нашли наркотики
В Смоленске полицейские задержали 19-летнего жителя Ярцево, которого подозревают в продаже наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Полицейские вышли на подозреваемого, когда он ехал в такси. Подозреваемый вез в такси очередную партию наркотика. Полиция осмотрела машину и нашла на заднем сиденье пакет с наркотиками. Экспертиза показала, что белым веществом оказался N-метилэфедрон. Всего в
«Войска дяди Васи»
В Ярцеве появился бюст «отца» ВДВ Василия Маргелова. В год 90-летия Воздушно-десантных войск в Смоленской области установили памятник Василию Маргелову — человеку, стоявшему у истоков создания в нашей армии Воздушно-десантных войск. Бюст торжественно открыли около досугового центра в Ярцеве. Человек-эпоха Героя Советского Союза, генерала армии, ветерана советско-финской и Великой Отечественной войн, участника Парада Победы Василия
Все идёт по плану
Какие дороги ремонтируют этим летом в Смоленской области и как продвигаются запланированные работы? Губернатор Алексей Островский провёл совещание, на котором обсудили реализацию региональных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящих в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Как выполняются работы, запланированные на 2020 год, рассказал курирующий вопросы дорожного строительства
Уголок для прогулок
Территория на проспекте Строителей останется зелёной зоной. На площадке на пересечении улицы Рыленкова и проспекта Строителей в Смоленске не будут строить фермерский рынок. Об этом во время рабочей поездки по городу сообщил губернатор Алексей Островский. Рынок нужен, но не здесь Идея создания в черте города фермерского рынка, удовлетворяющего санитарным правилам и требованиям логистической доступности, на
Жительницу Рославльского района осудили за убийство брата
Жительницу Рославльского района признали виновной в убийстве двоюродного брата, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. В деревне Заплосское Рославльского района 2 июля 2019 года в 55-летняя осужденная устроила алкогольные посиделки со своим двоюродным братом. Пьяные родственники поругались на почве личной неприязни. Во время ссоры женщина схватила нож и ударила им своего двоюродного брата.