Жительница Клинцов предстанет перед судом за убийство мужа

В Клинцах следователи передали в районный суд дело по обвинению местной жительницы в убийстве собственного мужа. Как сообщила в среду пресс-служба СУ СКР по региону, собранные по делу доказательства они сочли достаточными, чтобы предъявить обвинение и направить его на утверждение прокурору с последующим направлением дело для разбирательства судом по существу.

По версии следствия, обвиняемая вечером 29 марта дома в селе Ардонь города Клинцы поссорилась с мужем и ударила его ножом в живот.

От полученной раны потерпевший умер на месте.