Сергей Горелов: брянский завод планируют включить в грантовую программу правительства

2026, 16 сентября 12:56

В прошлом 2025 году была запущена новая мера поддержки — отраслевые грантовые программы «доращивания» поставщиков в приоритетных отраслях промышленности, в том числе и «Транспортное машиностроение», — рассказывает директор брянского завода «Локомотив-Дизель-Сервис» Сергей Горелов, — как раз это одно из главных направлений выпускаемой продукции нашего предприятия. Более того, у нас есть планы масштабного расширения производства, которые и подпадают под действие программы поддержки правительства.

Действительно, в настоящее время «механизм «доращивания» направлен на комплексную поддержку инновационных проектов «под ключ» — с ранней стадии разработки до подготовки производства, включая финансирование НИОКР и встраивание в кооперационные цепочки крупных заказчиков, формирующих гарантированный спрос на создаваемую продукцию.

За первый год реализации программы продемонстрировали высокую востребованность со стороны промышленных предприятий России: на сегодняшний день поддержано 30 инновационных проектов на общую сумму 6 млрд рублей.

Отрадно, что такие развивающиеся предприятия, как «ЛДС», находятся поле зрения государственной власти и могут рассчитывать на поддержку, — говорит Сергей Горелов.

Фото: пресс-служба завода ЛДС