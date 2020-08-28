1 сентября во всех школах Брянска будут дежурить полицейские и спасатели

Во всех школах и детских садах Брянска 1 сентября будут организованы дежурства полицейских и спасателей, а в день голосования 13 сентября в день голосования на выборах губернатора и 17 сентября в День города по всему областному центру обеспечат усиленные меры антитеррористической безопасности. Об этом, как сообщает пресс-служба мэрии, говолось на состоявшемся на днях заседании антитеррористической комиссии при мэре Брянска.

Участники обсудили также меры по усилению антитеррористической безопасноти школ и других образовательных учреждений города. В 2020 году на это было выделено 72 млн рублей. Эта сумма позволила заключить контракты на охрану школ и детских садов на ближайший учебный год, отремонтировать ограждения, освещение, заменить дверные блоки и пожарные люки. Все детские сады и школы Брянска оснащены тревожными кнопками, а при необходимости группы быстрого реагирования готовы выезжать туда круглосуточно. Оснащены образовательные учреждения и полным комплектом первичных средств борьбы с огнем.

13 августа региональные ГУ МЧС, УМВД, управления Ростехнадзора, Росгвардии и ФСБ завершили приемку школ и признали их готовыми к учебному году. По словам УМВД по Брянску Элуарда Шеенкова, глобальных недочетов проверяющие не нашли, а мелкие были оперативно устранены.