Расписание поезда из Брянска в Санкт-Петербург изменится в конце июля

2026, 20 июля 09:29

Расписание поезда из Брянска в Санкт-Петербург изменится в конце июля. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

С 20 по 28 июля на станции Сухиничи-Главные и на перегоне Сухиничи-Главные – Живодовка пройдёт капитальный ремонт пути. Из-за этого изменится график отправления поезда Брянск – Санкт-Петербург.

С 20 по 23 июля, 27 и 28 июля поезд № 140 отправится из Брянска на 27 минут раньше – в 14:43. В Санкт-Петербург состав прибудет по графику.

Ремонтные работы также повлияют на расписание электричек. Между станциями Сухиничи-Главные и Сухиничи-Узловые часть поездов отменены. У составов из Сухиничей в Брянск изменится время отправления. На 20 минут позже – 19:30 – отправится поезд №6687 Брянск-Орловский – Комаричи. На конечную станцию он прибудет в 21:43.

Фото Московской железной дороги