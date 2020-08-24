Брянчанка стала вице-мисс России

Мастер ногтевого сервиса из Брянска Анна Митина стала призеркой конкурса «Вице-мисс Россия и миссис мира», финал которого прошел в выходные в Москве. Анна получила титул второй вице-мисс и стала победительницей в номинации «Талант». Ей также вручили отдельный приз от спонсора и партнера конкурса.

Теперь Анна будет представлять Россию на международном конкурсе, который пройдет в Лас-Вегасе.

Анна также является чемпионкой страны по маникюру.