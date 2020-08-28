Брянским медикам продлили коронавирусные выплаты

Брянские медработники, которые находятся в непосредственном контакте с коронавирусными пациентами, продолжат получать надбавки за противостояние инфекции. На выплаты в масштабах всей страны федеральные власти выделяют 12 млрд рублей.
Глава государства Владимир Путин также распорядился упростиить процедуру начисления коронавирусных выплат медикам, так как считает ее чересчур забюрократизированной.
По состоянию на вчерашний день брянским медикам, по информации регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, было выплачено 693,7 млн рублей из федерального и 184,7 из областного бюджета. Коронавирусные надбавки за август пока получили не все медики региона, которым они причитаются. Окончательно рассчитаться с ними за август в оперштабе обещают в сентябре.
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