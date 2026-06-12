Начальник брянской полиции вручил первые паспорта юным жителям

2026, 12 июня 09:34

Начальник брянской полиции вручил первые паспорта юным жителям в преддверии Дня России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Накануне празднования Дня России в Брянской областной Думы прошла торжественная церемония вручения первых паспортов гражданина России жителям города Брянска. 14-летние юноши и девушки получили первый главный документ из рук начальника регионального Управления Министерства внутренних дел России по Брянской области генерал-майора полиции Алексея Солдатова и председателя Брянской областной Думы Валентина Суббота. Также подросткам подарили издания Конституции Российской Федерации.

«Наша страна – создатель и хранитель богатого историко-культурного наследия мирового значения. Будущее России и нашей Брянщины зависит от молодого поколения, от юношей и девушек, которым сегодня в торжественной обстановке вручается паспорт гражданина Российской Федерации», – подчеркнул Алексей Солдатов.