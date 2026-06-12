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Общество

Начальник брянской полиции вручил первые паспорта юным жителям

2026, 12 июня 09:34
Начальник брянской полиции вручил первые паспорта юным жителям
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Начальник брянской полиции вручил первые паспорта юным жителям в преддверии Дня России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.  

 

Накануне празднования Дня России в Брянской областной Думы прошла торжественная церемония вручения первых паспортов гражданина России жителям города Брянска. 14-летние юноши и девушки получили первый главный документ из рук начальника регионального Управления Министерства внутренних дел России по Брянской области генерал-майора полиции Алексея Солдатова и председателя Брянской областной Думы Валентина Суббота. Также подросткам подарили издания  Конституции Российской Федерации. 

«Наша страна – создатель и хранитель богатого историко-культурного наследия мирового значения. Будущее России и нашей Брянщины зависит от молодого поколения, от юношей и девушек, которым сегодня в торжественной обстановке вручается паспорт гражданина Российской Федерации», – подчеркнул Алексей Солдатов.

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