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Брянские танцоры привезли из Москвы золотые медали и кубок

2026, 16 июня 10:45
Брянские танцоры привезли из Москвы золотые медали и кубок
Источник фото

Брянские танцоры привезли из Москвы золотые медали и кубок. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. 

 

В минувшие выходные в Москве прошли XII Традиционные международные летние соревнования по танцевальному спорту «Кубок Мегаполиса — 2026». Участие в них приняли представители 22-х регионов России.

Регион успешно представили воспитанники коллектива бального танца «Фантазия» Центра «Народное творчество» города Брянска. Максим Иванцов и Варя Плетус стали лучшими среди 47 пар из Москвы, Омска, Братска, Волгограда, Абакана, Новосибирска и Архангельска. Они завоевали золотые медали и главный кубок. 

В сольной программе среди участниц до 16 лет выступила брянская спортсменка Ксения Салатюшина. В латиноамериканской программе они заняла третье место.

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