На Брянщине с сентября стартует вакцинация от сезонного гриппа

Прививочная кампания по вакцинации от сезонного гриппа начнется на Брянщине с 1 сентября. А первые партии вакцины регион получит уже на этой неделе.

Планируется привить около 700 тыс. жителей регоина. К группе риска относятся дети, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, педагоги, медики, сотрудники коммунальных служб, призвники и студенты.

Вакцинация будет проводиться бесплатно. Желающие сделать прививку должны будут обратиться в поликлинику по месту жительства с 1 сентября по 1 ноября.