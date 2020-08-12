Уголок для прогулок

Территория на проспекте Строителей останется зелёной зоной. На площадке на пересечении улицы Рыленкова и проспекта Строителей в Смоленске не будут строить фермерский рынок. Об этом во время рабочей поездки по городу сообщил губернатор Алексей Островский.

Рынок нужен, но не здесь

Идея создания в черте города фермерского рынка, удовлетворяющего санитарным правилам и требованиям логистической доступности, на протяжении последнего времени активно обсуждается в Смоленске. Её поддержали областной Совет ветеранов, региональная Ассоциация крестьянских и фермерских хозяйств, а также Общественная палата региона. Во время голосования на портале «Активный гражданин. Россия» за создание фермерского рынка «Смоляне для смолян» на пересечении проспекта Строителей и улицы Рыленкова высказалось почти пять тысяч человек — 78% проголосовавших.

Однако от жителей окрестных многоэтажек поступило много обращений с просьбой оставить участок зелёным.

Губернатор вместе с главой областного центра Андреем Борисовым приехал на эту площадку.

— В рамках реализации проекта по созданию фермерского рынка в городе Смоленске, который отвечал бы интересам в первую очередь местных сельхозтоваропроизводителей, а также всех горожан, по итогам голосования эта площадка была выбрана мнением большинства, — напомнил глава региона. — Однако на протяжении всего этого времени в мой адрес поступали и продолжают поступать обращения горожан, жителей близлежащих домов, которые категорически против строительства рынка в этом месте. И их можно понять — здесь зелёная зона, лужайка, деревья. Как руководитель региона, работающий в интересах всех его жителей, я не могу поддерживать те идеи, которые, создавая возможности для одних, значительно ухудшают положение других. То, что фермерский рынок Смоленску нужен и это давно назревшая проблема, то, что площадка на улице Тенишевой, где работает ярмарка выходного дня для местных сельхозтоваропроизводителей, небольшая по размеру и не в полной мере отвечает требованиям, предъявляемым к местам ведения продовольственной торговли, ожиданиям продавцов и покупателей, — это факт. Прошу вас продолжить работу по определению площадки для создания фермерского рынка, но с учётом практически единодушной позиции жителей близлежащих домов отказаться от идеи его строительства здесь и искать альтернативные варианты.

Глава города сообщил, что варианты размещения рынка в другом месте уже прорабатываются.

Полноценный сквер

Тем не менее участок, конечно, не должен оставаться неблаго-устроенным.

— В развитие этой темы в качестве второго этапа есть смысл в следующем году предложить жителям близлежащих домов принять участие в программе, которая реализуется по поручению президента, — я имею в виду голосование по отбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», — сказал глава региона, обращаясь к Андрею Борисову. — Проведение работ здесь нужно планировать на 2022 год. Как минимум необходимо обустроить пешеходные дорожки, установить лавочки, чтобы пожилые люди могли отдохнуть, оборудовать одну-две небольшие детские площадки. При этом данный проект благоустройства должен на 100% отвечать ожиданиям и пожеланиям смолян, чтобы это была не наша с вами идея, а то, чего хотят люди.

Своё мнение о строительстве рынка здесь же высказали жители расположенных рядом домов.

— Мы категорически возражаем против создания здесь фермерского рынка, — подчеркнул старший по дому одной из многоэтажек по имени Денис. — Эта площадка всегда востребована в любое время года. Например, зимой жители на данной территории активно занимаются спортом, катаются на лыжах. Аналогичных мест поблизости нет, поэтому её необходимо сохранить и благоустроить.

— Что касается рынка, Денис, то вы мою позицию услышали — рынка здесь не будет, — ответил Островский. — Я поручил главе города искать альтернативные варианты для его размещения. Если говорить про благоустройство данной территории, то всё будет так, как вы и ваши соседи решите — принимайте участие в рейтинговом голосовании и выбирайте этот сквер.