В Брянске набирают на обучение будущих приемных родителей

Брянский институт повышения квалификации работников образования набирает учащихся в школу приемных родителей. Об этом в четверг сообщила мэрия Брянска.
В школе приемных родителей желающие усыновить ребенка получают набор базовых знаний и практических навыков в сферах педагогики, психологии, права и медицины. Свидетельство об окончании этого курса обучения бессрочно, действительно по всей стране и входит в обязательный набор документов на усыновление.
За последние два года обучение в школе приемных родителей прошли 146 человек.
Желающим записаться в школу приемных родителей и получить дополнительную информацию надо позвонить в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства мэрии (4832) 64-23-87 или прийти на личный прием: Брянск, ул.Октябрьская, 79.
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