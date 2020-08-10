В Брянске подростки бросали в малышей петарды

Участница сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте опубликовала фотографию подростков, которые, по ее словам, бросали петарды в малышей.

«Родители, кто узнал своих детей?Если родители не откликнуться, буду писать заявление в полицию, ваших деток поставят на учёт в ПНД ( один в красной кофте, другой с рюкзаком).

Бросают маленьким детям петарды под ноги. Моей девочке 4 года, другой маме бросили под коляску, им интересна реакция и пугает я или нет! Петарды огромного размера!», — написала автор публикации.

Комментаторы советуют автору сразу писать заявление в полицию.