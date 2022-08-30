108 брянских подростков привлекли к административной ответственности

За две недели 108 несовершеннолетних Брянской области совершили правонарушения.
Две недели сотрудники УМВД России по Брянской области участвовали в операции «Подросток — Беспризорник». За это время полицейские привлекли к административной ответственности 454 родителя, в том числе за нарушение подростками «комендантского часа», попрошайничество и распитие алкоголя.
К административной ответственности привлекли и 108 несовершеннолетних. Из них 44 – за нахождение в состоянии опьянения.
Кроме того, полицейские выявили 18 фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. За повторную продажу возбуждены уголовные дела.
На профилактический учет инспекторы ПДН поставили 83 подростка и 43 законных представителя. В Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД отправились шесть детей.
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