В Брянске торжественно вручили портфели будущим первоклассникам

В Советском районе Брянска торжественно вручили портфели 20 будущим первокласснкам из многодетных малообеспеченных семей района. Как сообщаяет пресс-служба мэрии Брянска, церемонию вручения провели в форме развелкательной программы с участием веселого клоуна и коллективов художественной самолеятельности.

«Советская районная администрация накануне 1 сентября традиционно проводит детский праздник. На него мы приглашаем ребят, которые уже завтра станут первоклассниками. Мы знаем, что 1 сентября — настоящий экзамен для родителей. Им придется помогать своим детям идти по дороге знаний. Школа для ребят — огромный мир, который, я уверена, будет вызывать только положительные эмоции и радость от общения со сверстниками. Поздравляю вас с предстоящим праздником!», — сказала, выступая на церемонии зам. главы районной администрации Марина Михалева.