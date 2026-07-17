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Криминал

Кражу металлических изделий из частного дома раскрыли брянские полицейские

2026, 17 июля 09:00
Кражу металлических изделий из частного дома раскрыли брянские полицейские
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Кражу металлических изделий из частного дома раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился житель Клетнянского района. Мужчина уезжал на месяц. В это время в его доме побывал вор. Злоумышленник забрал из сарая и бани садовую тачку, металлические ванны, фляги и кастрюли.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к хищению причастен 50-летний брянец. Ранее закон он не нарушал. Часть похищенного имущество полицеские изъяли у подозреваемого. 

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

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