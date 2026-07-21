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Происшествия

В минувшие выходные в реке в села Сосновка утонул 18-летний брянец

2026, 21 июля 13:31
В минувшие выходные в реке в села Сосновка утонул 18-летний брянец
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В минувшие выходные в реке в села Сосновка утонул 18-летний брянец. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Вечером 19 июля в следственные органы Следственного комитета поступила информация о происшествии на водном объекте в Выгоничском районе. В реке Десна около села Сосновка утонул 18-летний местный житель. 

По факту трагедии сотрудники Почепского межрайонного следственного отдела организовали процессуальную проверку. Правоохранители  опрашивают свидетелей происшествия. Назначены судебные экспертизы.

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