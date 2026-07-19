Мотоцикл сбил пешехода на переходе в Погарском районе в пятницу

2026, 19 июля 18:14

Мотоцикл сбил пешехода на переходе в Погарском районе в пятницу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла вечером 17 июля в Погарском районе. 18‑летний водитель за рулём мотоцикла Honda без регистрационного знака сбил 62‑летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с велосипедом.

Оба участника ДТП получили травмы. Мужчин госпитализировали.

Инспекторы выяснили, что у водителя мотоцикла нет права управления транспортными средствами. Он ехал без мотошлема и специальной защитной экипировки. Инспекторы составили на байкера четыре административных материала.