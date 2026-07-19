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ДТП

Мотоцикл сбил пешехода на переходе в Погарском районе в пятницу

2026, 19 июля 18:14
Мотоцикл сбил пешехода на переходе в Погарском районе в пятницу
Источник фото

Мотоцикл сбил пешехода на переходе в Погарском районе в пятницу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.  

 

Авария произошла вечером 17 июля  в Погарском районе. 18‑летний водитель за рулём мотоцикла Honda без регистрационного знака сбил 62‑летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с велосипедом.

Оба участника ДТП получили травмы. Мужчин госпитализировали. 

Инспекторы выяснили, что у водителя мотоцикла нет права управления транспортными средствами. Он ехал без мотошлема и специальной защитной экипировки. Инспекторы составили на байкера четыре административных материала. 

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