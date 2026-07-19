Мотоцикл сбил пешехода на переходе в Погарском районе в пятницу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Авария произошла вечером 17 июля в Погарском районе. 18‑летний водитель за рулём мотоцикла Honda без регистрационного знака сбил 62‑летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с велосипедом.
Оба участника ДТП получили травмы. Мужчин госпитализировали.
Инспекторы выяснили, что у водителя мотоцикла нет права управления транспортными средствами. Он ехал без мотошлема и специальной защитной экипировки. Инспекторы составили на байкера четыре административных материала.