В Трубчевске прокурор оштрафовал директора УК за неправильное пользование газом
В Трубчевске прокуратура выявила неправильное использование внутридомового газового оборудования в домах №№ 3 и 5 по улице Заводской. Как сообщает областная прокуратура, оборудование в этих домах было введено в эксплуатацию в 1988 и 1989 годах. Через 30 лет после их эксплуатации обслуживающая дом управляющая организация должна была сделать первичную диагностику внутренних газопроводов, которая позволяет понять, нуждаются ли они ремонте или замене. Однако управляющая компания этого не сделала, что могло оказаться чревато плачевными последствиями.
Прокурор района оштрафовал директора управляющей комании на 25 тыс. рублей.
Кроме того, УК получила представление надзорного ведомства устранить нарушения. Сейчас документ находится на рассмотрении.
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