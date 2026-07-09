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Обокравшая брянского пенсионера лжесоцработница получила срок

2026, 09 июля 16:41
Обокравшая брянского пенсионера лжесоцработница получила срок
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Суд приговорил к колонии обокравшую брянского пенсионера лжесоцработницу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о краже денег у пенсионера. Приговор выслушала 21-летняя жительница  Клинцовского района.

Днём 15 апреля обвиняемая с сообщницей пришли в дом к  84-летнему мужчине. Они представились работниками социальной защиты. Пока одна из женщин отвлекала пожилого хозяина расспросами о состоянии здоровья и проводила мнимый медицинский осмотр, фигурантка похитила из комнаты 40 тысяч рублей.

Подсудимая возместила ущерб. Суд отправил виновную на два года в колонию. Отбывание наказания отсрочено до достижения её ребёнком 14-летнего возраста. Решение не вступило в законную силу.

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