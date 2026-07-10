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Аварийный мост в Погарском районе отремонтировали после вмешательства прокуратуры.

2026, 10 июля 17:32
Аварийный мост в Погарском районе отремонтировали после вмешательства прокуратуры.
Источник фото

Аварийный мост в Погарском районе отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

 

В прокуратуру Погарского района обратились жители деревни Мадеевка. Они пожаловались на аварийное состоянии моста, проходящего через ручей Холопец.

Сотрудники надзорного ведомства приехали на место. Проверяющие установили, что 

опорные поперечные балки моста сгнили и разрушились, доски настила повреждены и частично отсутствуют. Также на мосту нет ограждения.

После вмешательства прокуратуры моста частично отремонтировали. Также сооружение поставят на кадастровый учет и оформят в муниципальную собственность. После этого произведут капитальный ремонт.

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