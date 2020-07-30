Литейный мост в Брянске строят круглосуточно

Задействованы 150 человек и 30 единиц техники.

Строительство Литейного моста в Брянске ведется круглосуточно.

Как сообщает городская администрация, каждый день здесь трудятся около 150 человек и не менее 30 единиц техники, ежедневно на объекте работают и специалисты технического надзора, проверяя каждый этап работ.

На сегодняшний день готовы 10 из 12 мостовых опор. В верхней части строители бетонируют выравнивающий слой проезжей части, настилают гидроизоляцию и устанавливают опоры освещения.

«Литейный мост – один из важнейших объектов дорожно-транспортной сети города, качество работ должно быть безупречным. Новый мост строится на десятилетия, и мы должны обеспечить его надежность», – сообщил мэр Александр Макаров.

Литейный мост возводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом же году начнется строительство второй очереди моста.