На Советской в Брянске ввели временную схему движения

Здесь частично закрыли правую полосу.

С 30 июля на улице Советской в Брянске ввели временную схему дорожного движения.

Как сообщает городская администрация, на Советской закрыли правую полосу. Ограничения связаны со строительством разворотного кольца.

Поворачивать направо, на улицу Крахмалева, временно можно со средней полосы. Поворот налево будет производиться, как и раньше, с левой и средней полосы.

Кольцевое движение откроют после укладки асфальта.

В мэрии принесли извинения за временные неудобства и попросили водителей быть внимательными, соблюдать требования временной разметки и дорожных знаков.