Сотрудники ГИБДД Брянщины выявили за три дня 27 пьяных водителей

С пятницы по воскресенье инспекторы ГИБДД устроили облаву на любителей пьяной езды на дорогах Брянщины. Как сообщает региональное УМВД, полицейские выявили 27 пьяных или отказавшихся от медицинского освидетельствования водителей, в том числе пятерых, севших за руль под хмельком повторно.

В УМВД напоминают, что избежать аварий на дороге позволяет скорость реакции. Однако алкоголь реакцию замедляет и не дает оценить ситуацию на дороге адекватно.

О фактах пьяной езды полицейские просят сообщать по телефону в Брянске: (4832) 74-36-84 или ближайшему наряду ДПС.

А для избежания коррупции при общении с сотрудниками ДПС УМВД рекомендуют вести аудио- или видеозапись бесед с ними.