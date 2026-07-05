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Товарищеский хоккейный матч прошёл в Брянске

2026, 05 июля 17:56
Товарищеский хоккейный матч прошёл в Брянске
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Товарищеский хоккейный матч прошёл в Брянске в честь 82-й годовщины образования региона. Об этом сообщил врио губернатора Его Ковальчук в своих соцсетях.

 

5 июля ‎в ледовом дворце «Пересвет» в Брянске прошёл товарищеский хоккейный матч. Спортивное состязание посвятили 82-й годовщине образования Брянской области.

На льду встретились «Брянские волки» и клуб профессионалов «Щит». Символическое вбрасывание шайбы совершил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. ‎Встреча завершилась со счётом 5:5.

«Это ещё раз доказывает, что спорт — про дружбу и объединение», — отметил Егор Ковальчук.

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