Товарищеский хоккейный матч прошёл в Брянске в честь 82-й годовщины образования региона. Об этом сообщил врио губернатора Его Ковальчук в своих соцсетях.
5 июля в ледовом дворце «Пересвет» в Брянске прошёл товарищеский хоккейный матч. Спортивное состязание посвятили 82-й годовщине образования Брянской области.
На льду встретились «Брянские волки» и клуб профессионалов «Щит». Символическое вбрасывание шайбы совершил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. Встреча завершилась со счётом 5:5.
«Это ещё раз доказывает, что спорт — про дружбу и объединение», — отметил Егор Ковальчук.