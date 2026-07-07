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Уголовное дело об убийстве четырёх человек 29-летней давности рассмотрит брянский суд

2026, 07 июля 15:46
Уголовное дело об убийстве четырёх человек 29-летней давности рассмотрит брянский суд
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Уголовное дело об убийстве мужчины, женщины и двоих детей 29-летней давности рассмотрит брянский суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Клинцовский городской суд рассмотрит уголовное дело о убийство группой двух человек, сопряженное с разбоем. Приговор выслушает 58-летний житель Клинцов. 

По версии следствия, в сентябре 1997 года обвиняемый вместе со знакомым в лесу выстрелили в жителя Клинцовского района из обреза охотничьего ружья. Потерпевший умер на месте. Соучастники обыскали автомобиль убитого в поисках денег, но не нашли их. Затем они отправились к нему домой. Проникнув в жилище, подельник обвиняемого нанес смертельные ножевые ранения супруге потерпевшего и его двоим детям 11 и 6 лет. Затем они похитили ювелирные изделия и деньги. 

В отношении соучастника уголовное преследование прекращено в связи с его смертью.

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