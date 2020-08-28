В Клинцах легковой автомобиль врезался в жилой дом

Региональное УМВД в пятницу сообщило о ДТП с пострадавшим, которое случилос накануне в Клинцах.

Водитель Доджа Каравап 39 лет, по предварительной информации, ехал по улице Рябко от Литвинова к Фрунзе и, не справившись с управлением, съехал с дороги на обочину и врезался в жилой дом.

Мужчина был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, раной головы и сотрясением мозга.

Медики взяли у него на анализ кровь для проверки на предмет опьянения.