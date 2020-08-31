Губернатор похвалил инновацию на Брянскэнерго (ВИДЕО)

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице во ВКонтатке поделился впечателениями от знакомства с системой цифрового управление энергосетевым комплексом региона, которую использует Брянскэнерго. Цифровой центр управления сетями компания открыла, по словам главы регионе, одной из первых в стране.

«ЦУС позволяет вывести управление электросетевым комплексом региона на качественно новый уровень. Особое внимание сейчас — консолидации энергосетевых активов, которая проводится группой компании «Россети» по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. Это позволит повысить эффективность и качество функционирования электросетевого комплекса Брянской области», — написал губернатор.

Глава региона особо отметил роль Брянскэнерго и компании «Россети Центр», в структуру которой входят брянские энергетики, в переоснащение больниц Брянщины в коронавирусные госпитали на пике пандемии.

«»Брянскэнерго» четко обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей региона. «Россети Центр» на протяжении многих лет является нашим деловым партнером. Компания поддержала экономику региона в непростое время, когда нам пришлось в минимальные сроки перестраивать систему здравоохранения для лечения пациентов с коронавирусом. Нам пришлось оперативно развернуть сеть госпиталей, подключить строителей к этой работе. Сегодня можно сказать, что мы справились с этой задачей, в том числе и благодаря надежной энергоподдержке!», — написал Александр Богомаз.