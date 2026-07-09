65 выпускников брянского техникума управления и бизнеса получили дипломы

2026, 09 июля 10:21

65 выпускников брянского техникума управления и бизнеса получили дипломы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне в Брянском техникуме управления и бизнеса прошла церемония вручения дипломов выпускникам. Ребят пришёл поздравить глава Советской районной администрации Денис Семёнов.

В этом году техникум выпустил 65 студентов. Они освоили востребованные специальности: юриспруденцию, право и организацию социального обеспечения, туризм и гостеприимство, а также земельно-имущественные отношения.

Денис Семёнов вручил выпускникам дипломы и пожелал им удачи на профессиональном пути.

«Уверен, что выпускники достойно проявят себя в выбранных профессиях. Мы вас ждём на работе», — сказал руководитель района.