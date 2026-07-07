Брянские юные таланты завоевали дипломы фестиваля «Наследники традиций»

2026, 07 июля 15:18

Брянские юные таланты завоевали дипломы фестиваля «Наследники традиций». Об этом сообщили в соцсетях губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина.

В Вологодской области состоялся XI Всероссийский детский фестиваль «Наследники традиций». Участие в нём приняли 200 талантливых детей из 25 регионов. Победители заочного этапа представили номера в финале.

В номинации «Фольклор» выступил ансамбль «ЛАРЕЦ» образцового детского коллектива ДФШ «Калинушка» Брянского губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина стали лауреатами первой степени. Также победу в номинации «Декоративно-прикладное творчество» одержал Иван Беляев. А Ксения Захарова стал первой в номинации «Сценические формы фольклора».

Кроме того, ребята посетили интерактивные площадки и мастер-классы, а также выступили на концерте.