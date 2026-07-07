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Искусство

Брянские юные таланты завоевали дипломы фестиваля «Наследники традиций»

2026, 07 июля 15:18
Брянские юные таланты завоевали дипломы фестиваля «Наследники традиций»
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Брянские юные таланты завоевали дипломы  фестиваля «Наследники традиций». Об этом сообщили в соцсетях губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина.

 

В Вологодской области состоялся XI Всероссийский детский фестиваль «Наследники традиций». Участие в нём приняли 200 талантливых детей из 25 регионов. Победители заочного этапа представили номера в финале.

В номинации  «Фольклор» выступил ансамбль «ЛАРЕЦ» образцового детского коллектива ДФШ «Калинушка» Брянского губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина стали лауреатами первой степени. Также победу в номинации «Декоративно-прикладное творчество» одержал Иван Беляев. А Ксения Захарова стал первой в номинации «Сценические формы фольклора».

Кроме того, ребята посетили интерактивные площадки и мастер-классы, а также выступили на концерте.

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