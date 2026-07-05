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264 вражеских БпЛА сбили военные над Брянщиной за сутки

2026, 05 июля 12:06
264 вражеских БпЛА сбили военные над Брянщиной за сутки
Источник фото

264 вражеских БпЛА сбили военные над Брянщиной за сутки. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

 

4 июля Брянская область подверглась массированной атаке реактивных беспилотных летательных аппаратов самолётного типа ВСУ. Бойцы подразделений ПВО Минобороны РФ, бригады «БАРС-Брянск», спецподразделений Росгвардии по Брянской области, МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте уничтожили 264 вражеских БпЛА.

В Карачеве при нападении выбиты окна в двух детских садах, школе и больнице. Повреждения получили два гражданских автомобиля и четыре частных дома.

«Осмотр последствий продолжается. На месте работают экстренные службы и комиссия по оценке ущерба», — уточнил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

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