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Марат Хуснуллин пообещал Брянщине дополнительное финансирование

22 августа 16:24 Политика
Марат Хуснуллин пообещал Брянщине дополнительное финансирование
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Находящий на Брянщине в рабочей поездке вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал дополнительное финансирование, если регион будет сохранять темпы строительства.

— Буквально за то короткое время, которое мы находимся в Брянске, посмотрели ряд объектов. Я хочу отметить, что я полностью удовлетворен, мне понравилось то, что я увидел! Во-первых, хороший темп строительства дорог. В целом Брянская область идет с опережением по освоению по сравнению с другими регионами России по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

То, что мы дополнительно выделили финансирование, вижу, что все деньги пошли в работу. Вижу высокую степень готовности объектов. Мост, который буквально в течение пары недель будет запущен и который нужен для города, и жители его ждут. Вижу очень хорошую, высокого уровня качественно построенную школу. Прямо приятно удивлен! Хочу отметить хорошую работу строителей, заказчика. Успех такого проекта — это совместная работа заказчика и подрядчика. Школа высочайшего уровня, и по соотношению цена-качество — одна из лучших в России. Школа готова принимать детей, расположена в большом микрорайоне застройки. Надо более активно строить жилье, имея такие возможности в виде построенной дороги и социальных инфраструктур, надо увеличивать объемы ввода жилья. Это один из главных вопросов, на котором руководству Брянской области надо сконцентрироваться. Ну и в целом, если Брянская область будет в таком объеме выполнять свои планы, будем изыскивать дополнительные источники, — сказал вице-премьер, открывая совещание в областном правительстве.

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Компании вносят значимый вклад в их развитие, обеспечивая надежное и качественное электроснабжение, создавая мощности для новых производств, объектов социальной сферы и жилищного строительства, своевременно и добросовестно исполняя свои налоговые обязательства, активно участвуя в социально значимых акциях и мероприятиях. Мы системно занимаемся минимизацией негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, строго контролируем соблюдение всех норм и требований в данной сфере. Отрадно, что наши усилия получили высокую оценку со стороны экспертного сообщества. Мы намерены и в дальнейшее повышать эффективность деятельности на всех перечисленных направлениях» - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. В первом полугодии 2020 года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» направили на реализацию Программы обеспечения экологической безопасности около 30 миллионов рублей. Компании реализуют порядка 50 природоохранных мероприятий, направленных на  обеспечение экологически сбалансированного развития электроэнергетики, охрану и рациональное использование природных ресурсов, обеспечение  безопасности объектов животного мира. В их числе – замена электрооборудования на современные образцы, обладающие повышенными показателями экологичности, надежности,  долговечности; системный контроль содержания количества загрязняющих веществ на стационарных источниках выбросов и в санитарно-защитных зонах производственных площадок;  благоустройство и озеленение территории предприятий. В январе-июне «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приобретены и установлены на опорах воздушных линий около 12 тысяч специальных птицезащитных устройств. В общей сложности в течение года на выполнение экологических мероприятий энергокомпании планируют направить более 90 миллионов рублей. 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