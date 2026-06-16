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Происшествия

Дроппера из Брянска ждёт суд

2026, 16 июня 08:30
Дроппера из Брянска ждёт суд
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Дроппера из Брянска ждёт суд за передачу карт для совершения преступлений. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Фокинский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о передаче третьим лицам за деньги электронных средств платежа для неправомерных операций. Приговор выслушает 20-летний житель областного центра. 

По версии следствия, в июле 2025 года фигурант за 30 тысяч рублей выкупил две банковские карты. Затем за 40 тысяч рублей он передал их третьему лицу для проведения незаконных банковских операций.

Банковские карты использовали мошенник. На них поступили деньги, похищенные у жителя Курска.

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