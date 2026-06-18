Пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Почепском районе перевезли в Республику Беларусь

2026, 18 июня 12:28

Пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Почепском районе перевезли в Республику Беларусь. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

В Брянскую область прибыли белорусские медики и бригады федерального Центра медицины катастроф. Они перевезли всех пострадавших при атаке беспилотника на автобус с детьми в Республику Беларусь.

«Наши доктора сработали оперативно и профессионально, оказали всю необходимую помощь на высшем уровне, но всем хочется домой, где и родные стены лечат. Медики провели контрольные исследования и подготовили раненых к транспортировке», — уточнил врио губернатора региона Егор Ковальчук.