Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

Пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Почепском районе перевезли в Республику Беларусь

2026, 18 июня 12:28
Пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Почепском районе перевезли в Республику Беларусь
Источник фото

Пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Почепском районе перевезли в Республику Беларусь. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

 

В Брянскую область прибыли белорусские медики и бригады федерального Центра медицины катастроф. Они перевезли всех пострадавших при атаке беспилотника на автобус с детьми в Республику Беларусь.

«Наши доктора сработали оперативно и профессионально, оказали всю необходимую помощь на высшем уровне, но всем хочется домой, где и родные стены лечат. Медики провели контрольные исследования и подготовили раненых к транспортировке», — уточнил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Суд Брянска обязал чиновников заплатить укушенному бездомной собакой мальчику
18 июня 13:43
Суд Брянска обязал чиновников заплатить укушенному бездомной собакой мальчику
Две девочки ранены при нападении дрона на машину в Климовском районе
18 июня 13:26
Две девочки ранены при нападении дрона на машину в Климовском районе
Брянские девятиклассники сдали ОГЭ по четырем предметам
18 июня 12:44
Брянские девятиклассники сдали ОГЭ по четырем предметам

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15553) брянск (6997) ДТП (2785) ГИБДД (2349) прокуратура (2127) уголовное дело (2072) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1681) мчс (1557) коронавирус (1272) дороги (1089)