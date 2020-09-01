На совещании у губернатора обсудили темпы дорожного строительства на Брянщине

Ключевым вопросом на состоявшемся накануне совещании губернатора Брянской области Александра Богомаза с его замами стало дорожное строительство в регионе. Как сообщает пресс-служба областного правительства, участниками были также спикер областной Думы Владимир Попков, мэр Брянска Александр Макаров и глава Брянска Марина Дбар.

Предметом обсуждения стали строительство дороги — защитной дамбы Брянск-1 — Брянск-2 стоимостью более 2 млрд рублей, которое ведется при поддержке главы государства и правительства РФ и находится у губернатора на постоянном контроле.

Дорога должна не только связать два района, но и разгрузить центр Брянска от транспорта, возьмет на себя функцию дамбы во время паводков и даст дополнительные стимулы строительству жилья. Строительство идет с прошлого года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Темпы строительства оцениваются как ударные.

На выходе город получит магистраль второго класса с четырьмя полосами движения, широкими тротуарами и мостом длиной 102 метра.

На первом этапе будет построена дорога с двумя кольцевыми развязками и ответвлением к улице Горького и мостом через Снежеть, на втором — мост через Десну с подходами и продолжение дороги с выходом к улице Горького.

На совещании прозвучало предложение привлечь к строительству подрядчика, который хорошо зарекомендовал себя на строительстве Литейного моста. Подрядчик будет выбран по конкурсу.

Губернатор также обратил внимание своего зама Сергея Тимошенко, что нужно ремонтировать не только главные, но и второстепенные дороги в областном центре.

Дорожный фонд в регионе на этот год превышает 7 млрд рублей. Всего по области в этом году запланирован ремонт более 600 км автомобильных дорог.

Ранее темпы реализации нацпроектов в сфере дорожного строительства и создания социальной инфраструктуры на Брянщине высоко оценил посетивший регион вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.