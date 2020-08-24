Столичные эксперты считают маловероятным второй тур на выборах губернатора Брянщины

Агентство «Минченко Консалтинг» опубликовало рейтинг устойчивости глав регионов, где осенью предстоят губернаторские выборы. Устойчивость брянского губернатора Александра Богомаза эксперты оценили как среднюю. А вот вероятность второго тура на выборах губернатора Брянщины считают низкой.
При подсчете баллов, на основе которых определялась устойчивость глав регионов, Александр Богомаз получил два из пяти возможных баллов за большие проекты, три за экономическую привлекательность региона, один за позиционирование и два за качество политменеджмента. Еще шесть баллов из десяти ему присвоили по критерию, смысл которого не разъясняются.
Заработал брянский губернатор и штрафные баллы — минус два за региональные конфликты и минус один за аресты и уголовные дела. А вот федеральных конфликтов эксперты на Брянщине не обнаружили.
Всего Александр Богомаз получил 11 баллов.
В число глав регионов с высокой устойчивостью составители рейтинга включили глав Севастополя, Татарстана и Камчатки.
«Прогноз очевидный – второго тура у вас не будет. А оценка мне не понятна. Если уж у вашего Богомаза средняя политическая устойчивость, то что такое высокая устойчивость? Население при виде высокоустойчивых губернаторов падает на колени и плачет от восторга, как жители Северной Кореи на встречах с Ким Чен Ыном?», — прокомментировал рейтинг ведущий одного из брянских политических каналов в Телеграме.
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