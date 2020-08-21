Вице-премьер Марат Хуснуллин оставил пожелания первоклассникам новой брянской школы

Вице-премьер России Марат Хуснуллин, который находится с визитом в Брянске, посетил новую школу №71 в районе Старого аэропорта и оставил пожелания ее первоклассникам на доске в одном из кабинетов. Вице-премьера сопровождал также замминистра строительства Ирек Файзуллин.
Школа, построенная по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование», 1 сентября примет первых учеников. Она рассчитана на 1225 детей. Строительсов обошлось в 942,138 млн рублей, деньги были выделены из бюджетом трех уровней — федерального, областного и городского.
Школьный комплекс состоит из четырех секций, в которых разместятся 50 классных кабинетов, спортзал, гимнастический зал и мастерские. В школе также предусмотрены бассейн, поля для футбола и волейбола с антитравматическим покрытием, телица. Для профильного обучения будут оснащены медико-биологический и инженерно-технический классы.
Вице-премьер обратил внимание на таблицу умножения на ступенях лестницы и оценил эту идею позитивно.
Работать в школе будут 80 педагогов.
Принять детей она практически готова.
Ранее мы сообщали, что Марат Хуснуллин за два дня посетит строительство шести важных инфаструктурных объектов. Кроме школы, это Литейный мост, дорога по Советской улице в район Старого аэропорта, Дворец единоборств в Брянске и поликлинику и Ледовый дворец в Стародубе.
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