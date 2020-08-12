Благоустройство привокзальной площади Брянска закончится ко Дню городу

На привокзальной площади у вокзала Брянск-1 продолжаются работы по благоустройству. Как сообщает мэрия Брянска, завершить их подрядчик планирует до Дня города, который отмечается в сентябре.

Строители сформировали в центре площади чашу будущего фонтана — смонтировали саму железлбетонную чашу и приступили к обустройству форсунок. В сквере уложили плитку, обустроили клумбы и оформили их цветами.

Параллельно рабочие ремонтируют постамент для памятника Ленину. Фигура Ильича находится в мастерской на реставрации.

Одновременно строители протягивают новую контактную сеть для троллейбуса. Уже в ближайшее время схема движения транспорта через площадь изменится. Выезда на площадку у фонтана планируется закрыть, так как зоне между фонтаном и сквером станет пешеходной. А транспорт пойдет по большому кругу.

Проект стоит 49 млн рублей. По плану работы должны закончиться в октябре. Но подрядчик намерен успеть до Дня города и взять шефство над скером не только на пять лет гарантийного срока. но и на последующие годы.