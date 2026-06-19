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Общество

Врио губернатора поздравил брянских медиков с профессиональным праздником

2026, 19 июня 15:26
Врио губернатора поздравил брянских медиков с профессиональным праздником
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Врио губернатора поздравил брянских медиков с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Накануне в Хрустальном зале правительства Брянской области в преддверии Дня медицинского работника прошло праздничное мероприятие. Специалистов, посвятивших себя заботе о жизни и здоровье людей, чествовали врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, председатель областной Думы Валентин Суббот, чиновники и депутаты.

«Отдельно благодарю медработников приграничных районов, которые в буквальном смысле трудятся на линии фронта. Их мужество вызывает огромное уважение. 

Желаю всем здоровья, добра, благополучия. С наступающим профессиональным праздником, с Днем медицинского работника!» – подчеркнул Егор Ковальчук. 

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему гинекологическим отделением Брянской городской больницы № 4 Андрею Дмитракову и заведующему хирургическим отделением Фокинской городской больницы имени Гедройц Валерию Моисеенкову. Также медалью Луки Крымского награждены заведующая Подывотским фельдшерско-акушерским пунктом Навлинской центральной районной больницы Мария Турпакова, фельдшер скорой медицинской помощи Погарской центральной районной больницы Оксана Щурова и заведующая Страчевским фельдшерско-акушерским пунктом Суземской центральной районной больницы Елена Курнаева. 

Также работники сферы здравоохранения получили Почётные грамоты губернатора Брянской области и регионального парламента. Ветеранам здравоохранения волонтёры-медики вручили подарки и цветы.

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