Врио губернатора поздравил брянских медиков с профессиональным праздником

2026, 19 июня 15:26

Врио губернатора поздравил брянских медиков с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне в Хрустальном зале правительства Брянской области в преддверии Дня медицинского работника прошло праздничное мероприятие. Специалистов, посвятивших себя заботе о жизни и здоровье людей, чествовали врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, председатель областной Думы Валентин Суббот, чиновники и депутаты.

«Отдельно благодарю медработников приграничных районов, которые в буквальном смысле трудятся на линии фронта. Их мужество вызывает огромное уважение.

Желаю всем здоровья, добра, благополучия. С наступающим профессиональным праздником, с Днем медицинского работника!» – подчеркнул Егор Ковальчук.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему гинекологическим отделением Брянской городской больницы № 4 Андрею Дмитракову и заведующему хирургическим отделением Фокинской городской больницы имени Гедройц Валерию Моисеенкову. Также медалью Луки Крымского награждены заведующая Подывотским фельдшерско-акушерским пунктом Навлинской центральной районной больницы Мария Турпакова, фельдшер скорой медицинской помощи Погарской центральной районной больницы Оксана Щурова и заведующая Страчевским фельдшерско-акушерским пунктом Суземской центральной районной больницы Елена Курнаева.

Также работники сферы здравоохранения получили Почётные грамоты губернатора Брянской области и регионального парламента. Ветеранам здравоохранения волонтёры-медики вручили подарки и цветы.